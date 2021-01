Show time Milano con un sontuoso Datome: Valencia annientata al Forum

OLIMPIA MILANO 95 – VALENCIA BASKET 80

(21-20, 33-16, 22-24, 17-20)





La neve di Madrid con le conseguenti difficoltà logistiche e di allenamento non scalfiscono minimamente l’Olimpia Milano, tornata in Italia solo poche ore fa. Vittoria di grande autorità per i lombardi che superano Valencia senza eccessivi problemi. Prestazione per larghi tratti ai limiti della perfezione per i biancorossi, autori di un secondo quarto letteralmente devastante. Guidati da Datome, i meneghini divertono e si divertono con una circolazione di palla spettacolare a una difesa che può lasciare soddisfatto anche un perfezionista come Messina, viste le palle perse che sono fioccate.

Per il resto l’Armani non rischia mai, ad eccezione dell’avvio di quarto periodo quando gli spagnoli riescono a inceppare per qualche minuto l’attacco locale. Gli ospiti però riescono al massimo ad arrivare a -8 con otto minuti da giocare, subito ricacciati indietro da Delaney, Rodriguez e soprattutto dal miglior Datome della stagione. Milano chiude così in scioltezza, vincendo meritatamente di 20 lunghezze e ribaltando con facilità il -5 dell’andata nell’ottica di un possibile arrivo a pari merito.

Hines e compagni continuano così a risalire la classifica, agganciando Zalgiris e Bayern al quinto posto e lasciandosi alle spalle proprio il Valencia. Ora testa alla gara esterna con l’Alba Berlino, ghiotta occasione per mettere altri punti in cascina prima dello scontro diretto con gli stessi bavaresi la prossima settimana.





TABELLINI

Milano: Punter 14, LeDay 15, Moraschini 4, Roll 5, Rodriguez 3, Tarczewski 2, Biligha n.e., Cinciarini n.e., Delaney 17, Brooks 2, Hines 6, Datome 27. Coach: Messina.

Valencia: Prepelic 12, Pradilla, Puerto n.e., Labeyrie 7, Van Rossom 6, Tobey 7, Kalinic 15, Vives 6, San Emeterio 4, Williams 17, Hermannsson 2, Sastres 4. Coach: Porsarnau.

STATISTICHE COMPLETE

