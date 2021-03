Si allungano i tempi di recupero di Steph Curry per l’infortunio all’osso sacro

È più grave del previsto l’infortunio all’osso sacro subito da Steph Curry in una recente partita contro Houston: la stella dei Golden State Warriors ha saltato le ultime 3 gare, risultate in una vittoria e 2 sconfitte, e ne avrà ancora un po’, come dichiarato da Steve Kerr prima dell’incontro di ieri notte contro Philadelphia.

Curry salterà almeno ancora una settimana, ovvero altre 3 partite, perché l’osso sacro dagli ultimi esami è risultato ancora infiammato.

Three games after tonight. So four more, at least, bumping it up to six total for the tailbone injury. That's Sixers, Hawks, Kings and Bulls. https://t.co/SaOOriKxyQ

— Anthony Slater (@anthonyVslater) March 24, 2021