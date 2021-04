Si complica la situazione del Fenerbahçe: spuntano altri positivi al Covid

Da grigia, la situazione dei contagiati da Covid-19 del Fenerbahçe sta diventando nera in breve tempo. Ieri erano spuntati 5 positivi nel Gruppo Squadra, oggi il club turco ne ha comunicati altri 2, tutti anonimi. Un vero e proprio focolaio nel peggior momento della stagione, visto che settimana prossima inizieranno i Playoff di Eurolega.

Nel frattempo la partita di campionato di questa sera contro l’Efes è stata rinviata. In attesa di buone notizie in vista di Gara-1 contro il CSKA Mosca che è in programma invece mercoledì alle 19 in Russia.