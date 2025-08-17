Luka Doncic

Si è fatto male Luka Doncic: quali sono le notizie a caldo?

EuroBasket 2025 Home Nazionali
Alessandro SaracenoLascia un Commento su Si è fatto male Luka Doncic: quali sono le notizie a caldo?

La superstar slovena Luka Doncic ha vissuto un momento di paura durante la partita di preparazione della sua nazionale contro la Lettonia in vista degli Europei, ma l’infortunio che ha subito non sembra essere grave.

Secondo Marc Stein, Doncic ha riportato una contusione non grave al ginocchio destro. Diversi giornalisti hanno riferito che la partecipazione del giocatore agli Europei non è a rischio.

Doncic si è infortunato all’inizio del secondo tempo quando il compagno di squadra Gregor Hrovat gli è atterrato sul ginocchio. Il giocatore dei Los Angeles Lakers era visibilmente dolorante, ma ha lasciato il campo e si è recato negli spogliatoi senza bisogno di aiuto, prima di tornare in panchina per il resto della partita.

“Non posso parlare della situazione in questo momento. Quando ne sapremo di più, informeremo il pubblico”, ha detto l’allenatore della Slovenia Aleksander Sekulić dopo la partita.

Vedendo le immagini non sembra nulla di grave ma bisogna essere sempre cauti in queste situazioni e sperare che gli esami strumentali confermino le sensazioni avute. Vi aggiorneremo appena sapremo qualcosa in più sulle condizioni fisiche della superstar slovenia, Luka Doncic.

Leggi anche: LBA is coming: Dinamo Sassari, analisi del roster e obiettivo stagionale della formazione sarda

Alessandro Saraceno
Latest posts by Alessandro Saraceno (see all)

Related Posts

giannis antetokounmpo larentzakis

VIDEO: Giannis Antetokounmpo tira uno SCHIAFFO a Larentzakis

Alessandro Saraceno
Sassari Bulleri

LBA is coming: Dinamo Sassari, analisi del roster e obiettivo stagionale

Andrea Lambiase
Pozzecco Italbasket

ItalBasket, serata positiva ma non brillante. Spagnolo padrone del parquet.

Andrea Lambiase

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.