Si è fatto male Luka Doncic: quali sono le notizie a caldo?

La superstar slovena Luka Doncic ha vissuto un momento di paura durante la partita di preparazione della sua nazionale contro la Lettonia in vista degli Europei, ma l’infortunio che ha subito non sembra essere grave.

Secondo Marc Stein, Doncic ha riportato una contusione non grave al ginocchio destro. Diversi giornalisti hanno riferito che la partecipazione del giocatore agli Europei non è a rischio.

Luka Dončić has been diagnosed with a right knee contusion, sources briefed on the situation tell @TheSteinLine, but the injury he sustained today with Slovenia’s national team is not believed to be serious. — Marc Stein (@TheSteinLine) August 16, 2025

Doncic si è infortunato all’inizio del secondo tempo quando il compagno di squadra Gregor Hrovat gli è atterrato sul ginocchio. Il giocatore dei Los Angeles Lakers era visibilmente dolorante, ma ha lasciato il campo e si è recato negli spogliatoi senza bisogno di aiuto, prima di tornare in panchina per il resto della partita.

“Non posso parlare della situazione in questo momento. Quando ne sapremo di più, informeremo il pubblico”, ha detto l’allenatore della Slovenia Aleksander Sekulić dopo la partita.

Vedendo le immagini non sembra nulla di grave ma bisogna essere sempre cauti in queste situazioni e sperare che gli esami strumentali confermino le sensazioni avute. Vi aggiorneremo appena sapremo qualcosa in più sulle condizioni fisiche della superstar slovenia, Luka Doncic.

Leggi anche: LBA is coming: Dinamo Sassari, analisi del roster e obiettivo stagionale della formazione sarda