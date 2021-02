Si espande il contagio in casa San Antonio: rinviate almeno le prossime 3 partite

Dopo un periodo di parziale normalità, ri-esplode il problema del Covid-19 in NBA. Ieri era stata rinviata la gara tra San Antonio Spurs e Charlotte Hornets a causa di un caso di positività tra le fila dei texani, oggi i casi sono diventati 4 in seguito ad ulteriori accertamenti.

Per questo motivo la NBA ha deciso di rinviare almeno le prossime 3 gare di San Antonio, oltre che le prossime 2 di Charlotte (le due squadre si erano già affrontate domenica): gli Hornets stanno eseguendo in queste ore i test e il contact tracing anche se per ora non sono emersi casi di Covid-19.

Spurs have four positive tests for the coronavirus and league is postponing their next three games, sources tell ESPN. Charlotte is undergoing contact tracing and will have next two games postponed.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 16, 2021