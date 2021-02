Si ferma Micov: il comunicato dell’Olimpia Milano dopo lo stop contro Trieste

Altro stop per Vlado Micov appena dopo il ritorno in campo dal precedente infortunio. L’ala serba dell’Olimpia Milano aveva accusato dei problemi nel secondo quarto della sfida interna contro Trieste, ma era prontamente uscito per evitare il peggio. Il referto è arrivato questo pomeriggio e sottolinea un stop solo momentaneo e da rivalutare.

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che Vlado Micov nel primo tempo della partita di ieri contro Trieste ha riportato una distorsione tibio-tarsica della caviglia destra da rivalutare in 10 giorni.

Insomma, potrebbe bastare solo un periodo di riposo a Micov, in quest’annata non fortemente al top della forma. Ma il condizionale è d’obbligo.

Fonte: Ufficio stampa Olimpia Milano

