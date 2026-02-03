jackson jr

Si muove il mercato NBA: Jaren Jackson Jr agli Utah Jazz, i dettagli della trade

La prima star a muoversi a pochi giorni dalla trade deadline è Jaren Jackson Jr, perno dello scambio andato in porto oggi tra Memphis Grizzlies e Utah Jazz. Un affare che vede i Grizzlies liberarsi di uno dei propri migliori giocatori, All-Star nel 2023 e nel 2025, nonché Difensore dell’Anno nel 2023: in cambio Memphis riceve tanti giocatori di contorno, ma soprattutto 3 scelte future del primo turno al Draft. Così facendo, i Grizzlies ora hanno 13 scelte del primo turno nei prossimi 7 anni, primi in NBA insieme a Oklahoma City Thunder e Brooklyn Nets. È lecito aspettarsi che Memphis ora proverà a cedere anche Ja Morant, visto che la franchigia sembra rapidamente avviata verso un processo di rebuilding.

In campio di JJJ, i Grizzlies hanno ricevuto Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks e Georges Niang. Le 3 scelte coinvolte sono invece la migliore del 2027 tra quelle di Utah, Minnesota e Cleveland, quella del 2027 dei Lakers e quella del 2031 dei Suns.

Jackson Jr sta mantenendo 19.2 punti, 5.8 rimbalzi e 1.5 stoppate di media in questa stagione.

Il riassunto della trade:

  • Utah riceve Jaren Jackson Jr, John Konchar, Jock Landale e Vince Williams Jr
  • Memphis riceve Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang, la migliore scelta del primo turno 2027 tra quelle di Utah, Cleveland e Minnesota, la scelta del primo turno 2027 dei Lakers, la scelta del primo turno 2031 dei Suns
