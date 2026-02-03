Si muove il mercato NBA: Jaren Jackson Jr agli Utah Jazz, i dettagli della trade

La prima star a muoversi a pochi giorni dalla trade deadline è Jaren Jackson Jr, perno dello scambio andato in porto oggi tra Memphis Grizzlies e Utah Jazz. Un affare che vede i Grizzlies liberarsi di uno dei propri migliori giocatori, All-Star nel 2023 e nel 2025, nonché Difensore dell’Anno nel 2023: in cambio Memphis riceve tanti giocatori di contorno, ma soprattutto 3 scelte future del primo turno al Draft. Così facendo, i Grizzlies ora hanno 13 scelte del primo turno nei prossimi 7 anni, primi in NBA insieme a Oklahoma City Thunder e Brooklyn Nets. È lecito aspettarsi che Memphis ora proverà a cedere anche Ja Morant, visto che la franchigia sembra rapidamente avviata verso un processo di rebuilding.

In campio di JJJ, i Grizzlies hanno ricevuto Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks e Georges Niang. Le 3 scelte coinvolte sono invece la migliore del 2027 tra quelle di Utah, Minnesota e Cleveland, quella del 2027 dei Lakers e quella del 2031 dei Suns.

BREAKING: The Memphis Grizzlies are trading star forward Jaren Jackson Jr., John Konchar, Jock Landale and Vince Williams Jr. to the Utah Jazz for Walter Clayton Jr., Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang and three future first-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/ax6oQpZx0S — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2026

Jackson Jr sta mantenendo 19.2 punti, 5.8 rimbalzi e 1.5 stoppate di media in questa stagione.

Il riassunto della trade: