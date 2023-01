Si rivede anche Meyers Leonard: farà un workout con i Lakers

Periodo di grandi ritorni in NBA. Jonathan Isaac, out per infortunio da due anni e mezzo, è tornato in campo ieri notte con i Lakeland Magic. DeMarcus Cousins potrebbe farlo presto, domani svolgerà un workout con i Los Angeles Lakers per cercare di strappare un contratto. Si contenderà il posto di lungo aggiuntivo per LA insieme a Meyers Leonard, un altro che non gioca una partita di basket dal 2021.

A differenza dei colleghi, Leonard ha altre ragioni per “giustificare” la propria assenza. L’ex lungo di Portland e Miami era stato messo alla porta ufficiosamente dalla NBA dopo alcuni insulti anti-semiti pronunciati durante una diretta su Twitch. Quando il suo contratto con gli Heat era scaduto, nell’estate 2021, nessuna franchigia gli aveva proposto un contratto. Nella sua ultima stagione NBA a Miami, Meyers Leonard ha mantenuto 3.3 punti e 2.3 rimbalzi di media.