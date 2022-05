Siamo arrivati alla puntata finale della serie TV “Shaq vs. Gobert”

Il diverbio accesissimo tra Shaq O’Neal e Rudy Gobert sembra volgere al termine. L’Hall of Famer è stato recentemente ospite di un’intervista di Bleacher Report con Taylor Rooks e la discussione è iniziata con un messaggio speciale di Gobert a Shaq.

Rooks ha letto il messaggio di Gobert a O’Neal che si è aperto con il centro ex Lakers, rendendo ampiamente chiaro che non ha problemi con Shaq. Ha poi continuato a spiegare la sua mentalità quando ha detto che avrebbe fermato il primo O’Neal in difesa se gli fosse stata offerta l’opportunità.

Ricordiamo che il francese aveva detto che avrebbe potuto contenere il miglior Shaquille O’Neal, quello dei Los Angeles Lakers per intenderci. Shaq ha risposto affermando che avrebbe segnato 12 punti nei primi 3 minuti, facendo intendere che l’avrebbe portato a scuola tutte le sere.

Shaq sembra aver apprezzato il messaggio di Gobert e anche lui ha risposto con la propria lode alla star dei Jazz:

“Sai cosa Rudy, lascia che ti dica una cosa: ti rispetto. Molte volte quando lancio qualche stiletta la gente pensa che sia odio o qualcosa del genere. Ma in realtà li sto solo sfidando”.

