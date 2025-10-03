“Siamo preoccupati per Shields”: Messina commenta l’infortunio del leader dell’EA7 Milano

Non solo la sconfitta contro il Partizan Belgrado (80-78 in EuroLega), ma anche la preoccupazione per le condizioni fisiche di due giocatori chiave. L’Olimpia EA7 Milano di Ettore Messina rischia infatti di aver pagato un conto molto salato nella trasferta serba, visti gli infortuni di Shavon Shields e Josh Nebo.

Le parole di Ettore Messina

Al termine della gara, coach Ettore Messina ha espresso forte preoccupazione soprattutto per Shavon Shields, miglior realizzatore dell’Olimpia nella serata:

“Siamo preoccupati per Shavon Shields, ha avuto un problema alla parte bassa dell’inguine”.

Messina ha poi aggiornato anche sulle condizioni di Josh Nebo:

“Ha avuto un indurimento alla coscia nel primo tempo. Speriamo di non aver pagato un conto troppo salato a questa partita”.

Un doppio allarme per l’Olimpia Milano

Shields è uno dei leader offensivi della squadra e aveva chiuso la partita contro il Partizan con 21 punti, confermandosi in grande forma. Un suo stop rappresenterebbe una perdita pesantissima per l’attacco biancorosso.

Anche Josh Nebo, importante sotto canestro per energia e rimbalzi, è un giocatore chiave nello scacchiere di Messina. La sua condizione fisica sarà monitorata nei prossimi giorni.

L’Olimpia EA7 Milano di Messina tornerà presto in campo per i prossimi impegni di EuroLega e campionato, ma le condizioni di Shields e Nebo saranno decisive per capire come il coach dovrà gestire la rotazione nelle prossime settimane.

