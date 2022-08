Siccità in California, è colpa (anche) di Dwayne Wade

Il problema siccità durante questa estate si è fatto sempre più grave. In Italia ne stiamo subendo gli effetti ma in alcune zone degli Stati Uniti la situazione è ancora più grave.

In particolare nella California del Sud le autorità hanno imposto dei limiti all’utilizzo dell’acqua per ogni abitazione. Ci sono state però alcune violazioni, la più importante delle quali sarebbe stata compiuta da Dwayne Wade nella sua villa di Hidden Hills.

Secondo il Los Angeles Times, l’ex stella degli Heat e la moglie Gabrielle Union a Giugno avrebbero sforato del 1400% la loro quota utilizzabile, impiegando ben 340.000 litri di acqua in più rispetto al consentito. La situazione era stata ancora peggiore a Maggio, quando la villa aveva utilizzato 1 milione e 800mila litri di acqua più del consentito. Non sarebbero però loro gli unici vip “pizzicati”, visto che nella lista degli spreconi rientrano anche Kim Kardashian, Kevin Hart e Sylvester Stallone.

I due però si sono difesi dalle accuse, attribuendo la causa dello spreco a un problema della piscina che sarebbe stato risolto. Inoltre Wade e la moglie avrebbero deciso di sostituire i loro prati con erba sintetica e di installare alberi che richiedono di essere innaffiati di meno, in modo tale da dover consumare meno acqua per l’irrigazione, come riportato da ClutchPoints.