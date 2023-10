Simo Fontecchio c’è, i Jazz no! Phoenix batte largamente Utah

Simone Fontecchio degli Utah Jazz ha fatto il suo “vero” esordio in questa stagione NBA (dopo pochi minuti e poco incisivi nella prima gara) contro i Phoenix Suns di Kevin Durant.

Il ragazzo italiano è stato in campo 18 minuti e 21 secondi, mettendo a segno 13 punti, frutto di un eccellente 5 su 8 dal campo, di cui 3 su 6 dalla lunga distanza. L’ex Baskonia ha messo a referto anche 3 rimbalzi e 1 stoppata nel tempo concessogli dal coach. L’unica nota negativa della sua gara sono state le 2 palle perse.

Purtroppo però questa prestazione di Fontecchio non è bastata agli Utah Jazz per vincere in casa dei Phoenix Suns di un Kevin Durant da 26 punti e 7 assist. Alla fine la franchigia dell’Arizona si è imposta su quella dello Utah con il risultato di 126 a 104, demolendo quindi i sogni di vittoria dei Jazz.

La speranza è che Fontecchio inizi a entrare sempre di più nelle rotazioni degli Utah Jazz e sempre di più contro avversarie di livello come i Phoenix Suns e non solo in back-to-back per far riposare i giocatori più importanti della squadra. Stiamo a vedere se ciò accadrà nelle prossime settimane per il leader dell’Italia di Gianmarco Pozzecco.

