Simone Fontecchio, a Miami arrivano anche i cori “MVP, MVP!”

Simone Fontecchio ha iniziato la stagione con i Miami Heat nel migliore dei modi: in doppia cifra di punti in 7 partite su 9, compreso un picco di 18 punti settimana scorsa contro San Antonio. L’azzurro è stato applaudito più volte da coach Erik Spoelstra, maestro nel far rendere al meglio i giocatori di rotazione. Ieri notte Fontecchio ha segnato 11 punti nella vittoria sugli Charlotte Hornets.

A testimoniare come l’italiano stia entrando anche nel cuore dei tifosi di South Beach, nella partita contro gli Hornets sono arrivati per lui i cori “MVP, MVP!” mentre era in lunetta per tirare i liberi. Ovviamente si tratta di un po’ di sana ironia dei fans degli Heat, che di MVP negli anni ne hanno visti passare parecchi, da Wade a LeBron James, ma dimostra anche il buon lavoro che Fontecchio sta facendo a Miami: non vincerà il premio di miglior giocatore della stagione, ma gli Heat se lo godono e nel frattempo volano sul 5-4 in questo avvio.

Fontecchio sta mantenendo 11.7 punti col 51% dal campo e il 50% da tre, uscendo sempre dalla panchina.

