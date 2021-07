Simone Fontecchio: “All’estero se giochi male ti rimandano a casa, in Italia invece…”

Simone Fontecchio è stato fra i trascinatori dell’Italbasket nell’impresa di Belgrado contro la Serbia. L’ala, recentemente passata al Baskonia dall’Alba Berlino, ha dominato la scena nel torneo che ha dato agli Azzurri la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo.

L’ex Milano e Virtus Bologna ha parlato del suo futuro e del destino dei giocatori italiani all’estero.

Quando giochi da straniero all’estero hai più responsabilità addosso rispetto a un italiano in Serie A. In un altro Paese devi produrre risultati altrimenti ti mandano a casa, mentre gli azzurri in Italia, anche giocando male, sono comunque a casa. Non mi aspettavo la chiamata del Baskonia ma proverò a seguire l’esperienza di Polonara. La NBA? Penso a Vitoria adesso, sinceramente la guardo molto poco. Cosa mi aspetto da Tokyo? Non andremo in vacanza, vogliamo continuare a stupire.