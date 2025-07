Simone Fontecchio ceduto: trade tra Detroit Pistons e Miami Heat

Simone Fontecchio era uno dei possibili partenti dei Detroit Pistons alla vigilia dell’inizio della Free Agency NBA. Alla fine l’italiano è stato ceduto come “effetto collaterale” della firma di Duncan Robinson da parte di Detroit: quest’ultimo ha firmato un triennale da 48 milioni di dollari nell’ambito di una sign-and-trade con i Miami Heat. Fontecchio finisce così a Miami in cambio proprio di Robinson, lasciando i Pistons dopo una stagione e mezza.

L’esperienza di Fontecchio a Detroit ha avuto due volti diversi, quasi opposti: ampio spazio con Monty Williams nei primi mesi, alla fine della stagione 2023-24, poi minutaggio più ridotto con coach JB Bickerstaff nell’ultima annata, conclusa con zero minuti nelle 6 partite di Playoff disputate dalla franchigia. All’azzurro resta ancora un anno di contratto e, per quanto a livello di vita Miami sia senza dubbio un luogo migliore di Detroit, gli Heat vanno verso una stagione di grandi difficoltà. Dopo aver perso Jimmy Butler infatti ora gli Heat hanno rinunciato anche a Robinson e potrebbero nelle prossime settimane cedere Andrew Wiggins. L’aspetto positivo di una eventuale permanenza a Miami per Fontecchio sarebbe la possibilità di avere forse più spazio ed essere allenato da uno dei migliori coach al mondo, Erik Spoelstra.

Nell’ultima stagione, Simone Fontecchio ha segnato 5.9 punti di media con i Pistons, disputando 75 partite.