Simone Fontecchio e l’incubo tiri liberi con la Francia: “Sono scoppiato a piangere, non dormivo”

Simone Fontecchio è tornato a parlare degli errori ai tiri liberi con la Francia nei quarti di finale degli ultimi Europei.

Due tentativi falliti a cronometro fermo che sono costati carissimo all’Italia, eliminata dai transalpini al termine di un match epico. Errori che hanno fatto male a tutti i tifosi e allo stesso Fontecchio, in ogni caso il migliore dell’Italbasket nell’ultima rassegna continentale.

Il giocatore degli Utah Jazz ha raccontato quegli istanti, aprendosi con grande umanità a BSMT, il podcast curato dal conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli, che ha postato un estratto sul suo profilo Instagram.

Momenti molto duri. Io non sono uno che fa trasparire molto le emozioni, specialmente in campo, non esulto molto, anche se con la Nazionale un po’ di più. Dopo la partita sono volato negli spogliatoio, doccia e poi in camera. Lì ho chiamato Rosa (la moglie, ndc), sono scoppiato a piangere con lei al telefono ma non è finita lì. Sono stato male, non ho dormito per una settimana. Un’altra botta mi è arrivata poco dopo. Eravamo a cena tutti insieme, guardavamo l’altro quarto di finale, quello da cui sarebbe uscita la nostra avversaria in semifinale. Pensavamo tutti alla Slovenia, che ci avrebbe rullati e invece vince la Polonia, è stata la mazzata finale.