Simone Fontecchio entra nel protocollo Covid della NBA

Giovedì agli Utah Jazz è stato ricordato che tutto non è tornato alla normalità poiché Rudy Gay e Simone Fontecchio sono entrati nel protocollo di salute e sicurezza COVID-19 della NBA. I due cestisti non giocheranno la partita in trasferta di questa notte dei Jazz contro i Denver Nuggets.

Sebbene la lega non richieda regolari test contro il COVID-19 sui giocatori vaccinati durante la stagione 2022-2023, tutti i giocatori e il personale della squadra sono tenuti a sottoporsi a test quando mostrano sintomi.

I giocatori e il personale sono inoltre tenuti a segnalare eventuali sintomi, eventuali risultati positivi o test inconcludenti non somministrati dalla squadra o dalla lega. Inoltre è importante notificare se qualcuno nel proprio nucleo familiare risulta positivo al COVID-19.

Si tratta di una grande sfortuna per il nostro Simone Fontecchio, che avrebbe potuto continuare a macinare diversi minuti in campo, ma purtroppo si dovrà fermare per qualche giorno a causa di questo maledetto Covid. D’altronde sono cose che capitano, l’importante è che il ragazzo ex Baskonia, Milano e Virtus Bologna stia bene e possa tornare presto.

Fonte: desert.com

