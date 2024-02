Simone Fontecchio ha commentato il suo esordio coi Pistons, e Monty Williams gli fa i complimenti

Ieri notte Simone Fontecchio ha fatto il proprio esordio con i Detroit Pistons, nella sconfitta contro i Clippers. L’azzurro, arrivato questa settimana dagli Utah Jazz, ha chiuso con 20 punti, 9 rimbalzi e 8/19 al tiro in 32′. Un ottimo inizio per Fontecchio, sul quale i Pistons sembrano voler puntare anche per il futuro.

“Lo scambio è stato mercoledì, non so nemmeno che giorno sia oggi! A Detroit tutti mi hanno accolto a braccia aperte, Cade [Cunningham, ndr] è stato fantastico fin dal primo momento. Mi hanno detto di andare in campo e giocare, non si aspettavano la perfezione, mi hanno chiesto solo di divertirmi. Lo scambio? È stato scioccante. Ho una famiglia, una moglie, una figlia. È stato tanto da metabolizzare, ma tutti mi stanno supportando” ha dichiarato Fontecchio in conferenza stampa.

Anche Monty Williams ha speso belle parole per Fontecchio: “È arrivato e ha giocato 32 minuti, in modo produttivo. Mi ha colpito la sua abilità non solo al tiro ma nell’attaccare il canestro. Può sicuramente difendere e una volta che capirà gli schemi sarà molto più a suo agio”.