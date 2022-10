Simone Fontecchio: “Ho giocato contro i migliori, dimostrerò di essere da NBA”

Alla vigilia della partenza della regular season NBA, Simone Fontecchio ha raccontato le sue aspettative a Sport Week.

L’azzurro ha parlato della stagione che lo aspetta con gli Utah Jazz e della possibilità di giocare al massimo livello. Ecco un estratto delle sue parole.

La NBA era un’occasione che forse non sarebbe più capitata e sto cercando di godermela, Utah mi ha fatto seguire dai suoi scout, soprattutto l’italoamericano Luca Desta e ha pagato il buyout al Baskonia. Qui si può lavorare al meglio, esserci è già una vittoria ma crescerò sicuramente, voglio affermarmi, dimostrare di essere da NBA. Negli ultimi due anni mi sono confrontato con i migliori giocatori al mondo grazie alla Nazionale perciò penso di poterci stare. Dovrò abituarmi a un basket diverso, dovrò fare gavetta perché sono l’ultimo arrivato ma il roster è rinnovato perciò ci saranno opportunità per tutti. Il coach mi chiede di tirare, credo che giocherò prevalentemente da ala piccola ma posso fare anche il quattro. Non vedo l’ora di affrontare LeBron James, è il mio idolo ma non l’ho mai visto dal vivo.