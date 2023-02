Simone Fontecchio in doppia cifra, i Jazz vincono contro gli Spurs

Gli Utah Jazz hanno inflitto ai San Antonio Spurs l’ennesima sconfitta di questa stagione, la 16° consecutiva. La squadra di Simone Fontecchio ha vinto 102-118, con l’azzurro che finalmente è tornato in doppia cifra con 11 punti in 13′.

Fontecchio ha tirato 2/4 dal campo, 1/2 da tre punti e 6/6 ai liberi. È la prima volta in doppia cifra dall’8 dicembre, la famosa partita contro Golden State in cui segnò anche il game-winner con una schiacciata. Nelle ultime partite l’italiano sta trovando maggior spazio nei Jazz, complici i tanti cambiamenti nel roster e la partenza di diversi giocatori. Quella contro gli Spurs è stata la 6° partita delle ultime 7 in doppia cifra per minuti.