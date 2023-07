Simone Fontecchio: “Italbasket ai Mondiali per il podio”

Simone Fontecchio si appresta a guidare l’Italbasket nei Mondiali asiatici che inizieranno a fine Agosto.

L’Italia, nonostante la probabilissima assenza di Danilo Gallinari, non nasconde le sua ambizioni, dopo due estati molto positive (Olimpiadi 2021 ed Europei 2022).

Il leader degli Azzurri, Simone Fontecchio, parla apertamente di possibilità di podio in un’intervista rilasciata a Tuttosport.

Ci sono aspettative molto alte su di noi, lo sappiamo, ma la forza di questo gruppo è sempre stata l’umiltà: restiamo con i piedi per terra ma con la giusta fame per ottenere i risultati che sono nelle nostre corde. Abbiamo accumulato esperienza, adesso sappiamo come affrontare determinate partite e i nostri quintetti piccoli possono mettere in difficoltà gli avversari. Possiamo raggiungere il podio ma serve anche un po’ di fortuna, oltre alla bravura. Il sorteggio ci ha favoriti ma poi le gare bisogna vincerle, lo scorso anno ne abbiamo fatta una pazzesca con la Serbia ma si è visto che una sola prestazione di quel tipo non basta per arrivare in fondo.