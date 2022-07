Simone Fontecchio potrebbe presto giocare nei Lakers di LeBron James

Non stiamo scherzando. La notizia sarebbe clamorosa. E le fonte è autorevole: Giuseppe Sciascia sulla colonne de La Prealpina. Simone Fontecchio a breve dovrebbe ricevere un’offerta da una franchigia NBA e, con grande probabilità, stiamo parlando dei Los Angeles Lakers di LeBron James.

L’ala italiana ha un contratto con il Baskonia in Spagna ma ha anche un escape verso l’NBA. Si tratterebbe di una notizia bomba, come si suol dire in questi casi. Perché non è mai successo nella storia dell’NBA che un italiano vestisse la maglia dei Purple and Gold. Sarebbe stupendo e siamo certi che andrebbe a ruba la canotta di Fontecchio.

Detto ciò, non siamo particolarmente stupiti perché il ragazzo abruzzese è nel pieno della sua maturità, è ormai un giocatore solidissimo per l’EuroLega e perché l’anno scorso è stata la rivelazione dell’Olimpiade.

Moltissimi giornalisti americani si sono accorti di Simone Fontecchio e hanno iniziato a parlarne. Probabilmente quelle prestazioni non sono solo un ricordo sbiadito ma hanno colpito anche LeBron James, sempre se si dovessero trattare dei Los Angeles Lakers.

Stiamo a vedere, certamente nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti in merito. E state certi che ve le daremo live come facciamo ogni giorno su BasketUniverso!