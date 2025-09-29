Simone Fontecchio, prime parole da Heat: “Qui è diverso dal resto della NBA. Detroit? L’allenatore…”

Simone Fontecchio ha indossato per la prima volta la maglia dei Miami Heat in occasione del Media Day di ieri. Intervistato sui canali ufficiali della franchigia, l’azzurro ha parlato del suo mood per questa nuova avventura, il cui inizio non era scontato nel momento in cui i Detroit Pistons lo avevano ceduto a Miami. In estate si è infatti parlato in più di un’occasione di un possibile taglio per questioni salariali, taglio che fortunatamente non è arrivato: Fontecchio ha un altro anno di contratto e sarà free agent tra un anno.

“Al mio agente ho detto che questo era uno dei posti in cui volevo andare con certezza, ho sempre ammirato la ‘Heat Culture’, il modo in cui lavora la franchigia, penso che sia un ottimo ambiente per me. Le prime Finals che ho visto stando alzato di notte, insieme a mio fratello, furono quelle del 2006 tra Heat e Mavs, facevamo un tifo sfrenato per Miami. Qui c’è uno standard diverso rispetto a tante altre squadre NBA. Per esempio abbiamo già fatto test fisici tutti insieme, prima dell’inizio del camp, una cosa che sicuramente non è molto comune in NBA. Negli anni Miami ha dimostrato di poter dare una possibilità a tutti, facendo crescere anche giocatori ‘undrafted’ o che arrivavano dalla G League” ha dichiarato Fontecchio.

Simone Fontecchio on being traded to the Miami Heat this summer: “I told my agent that this is one of the places I wanted to go for sure.” pic.twitter.com/LixvAJFXnL — Hot Hot Hoops (@hothothoops) September 29, 2025

L’azzurro ha poi anche commentato la sua scorsa stagione ai Pistons, in cui ha avuto poco spazio e addirittura zero minuti nella serie di Playoff contro New York, persa 4-2. “Dopo un inizio molto buono, le cose poi sono cambiate nella scorsa offseason. C’è stato un ricambio dirigenziale ed è arrivato un nuovo allenatore [JB Bickerstaff, ndr], io sono rimasto un po’ incastrato. I Pistons ci tenevano al mio rinnovo, anche per l’investimento fatto su di me con la trade, il coach però non era un mio grande estimatore. Alla fine comunque mi ha sempre fatto giocare, anche se magari non tantissimo, ma di certo le cose sarebbero potute andare meglio” ha concluso Fontecchio.

Nella passata stagione, Simone Fontecchio ha segnato 5.9 punti di media, quasi la metà di quelli realizzati nelle 16 gare a Detroit la stagione precedente (10.5 partendo 9 volte in quintetto).