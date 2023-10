Simone Fontecchio pronto al secondo anno in NBA: “Utah, dammi fiducia e non te ne pentirai”

Alla vigilia dell’inizio della stagione NBA, Simone Fontecchio ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

L’azzurro inizierà fra mercoledì e giovedì sfidando i Sacramento Kings. Queste le sue aspettative in vista della nuova annata con gli Utah Jazz.

Fontecchio poi ha commentato i momenti più particolari della passata stagione e ha iniziato a gettare uno sguardo al futuro.

In questa lega ci sono almeno una trentina di extraterrestri con un talento incredibile. Mi ha impressionato l’organizzazione, tutto è pensato per facilitare i giocatori e farli vivere nel comfort, ci si adatta in fretta. Le trasferte di due settimane sono meno piacevoli perché si sta lontani dalla famiglia ma per me era tutto nuovo ed è stato divertente. Voglio giocarmi tutte le mie carte e tirare le somme a fine stagione, mi piacerebbe avere una lunga carriera in NBA e proprio nello Utah ma non dipende soltanto da me.