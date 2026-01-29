SIMONE FONTECCHIO SHOW! Season high nella sconfitta contro Orlando

Il miglior Simone Fontecchio della stagione NBA non basta ai Miami Heat, che crollano nel secondo tempo e vengono sconfitti in casa dagli Orlando Magic nel derby della Florida. Dopo un primo tempo equilibrato, la squadra di Erik Spoelstra subisce il break decisivo dopo l’intervallo lungo, lasciando strada agli ospiti.

A brillare, però, è stato senza dubbio l’azzurro. Fontecchio, ancora una volta partendo dalla panchina, ha firmato una prestazione straordinaria chiudendo con 23 punti in meno di 20 minuti, suo massimo stagionale e miglior prova con la maglia degli Heat. Numeri di grande impatto: 6/9 da tre punti, 5 rimbalzi, 2 assist e 1 stoppata, dimostrando efficienza, fiducia e grande impatto su entrambi i lati del campo.

Non solo: Fontecchio è stato l’unico giocatore di Miami a chiudere con un plus/minus positivo (+8), a testimonianza di quanto la squadra abbia funzionato meglio con lui in campo. Una prestazione che conferma il suo ottimo momento di forma e il valore del suo contributo, anche in un contesto di sconfitta.

Per Miami resta l’amaro in bocca per il risultato, ma la serata rappresenta un segnale importante: Simone Fontecchio continua a crescere in NBA, ritagliandosi un ruolo sempre più solido e credibile, grazie a energia, tiro perimetrale e intelligenza cestistica.

