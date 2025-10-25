fontecchio

Simone Fontecchio, sono 2 su 2: seconda partita in doppia cifra con Miami

La stagione di Simone Fontecchio è iniziata nel migliore dei modi: scambiato in estate ai Miami Heat e dopo essere stato per qualche settimana a rischio taglio, l’azzurro ha esordito in stagione regolare un paio di giorni fa nella sconfitta di misura contro Orlando. In quell’occasione, Fontecchio aveva segnato 13 punti in 19′ con 6/9 al tiro. Una prestazione che evidentemente ha convinto coach Spoelstra, che stanotte contro i Memphis Grizzlies ha anche incrementato il minutaggio dell’ex Pistons: 23′ nel successo 146-114 sui Memphis Grizzlies, ma soprattutto 14 punti con 4/8 da tre punti.

Un inizio importante per Fontecchio, alla ricerca di fiducia in NBA dopo un anno, quello passato a Detroit, in cui il suo minutaggio si era considerevolmente ridotto. Ma si sa, Miami riesce a tirare fuori il meglio da tantissimi role player.

