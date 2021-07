Al termine di un clamoroso Preolimpico, dominato dall’inizio alla fine, Simone Fontecchio scioglie le riserve sul futuro. Com’era risaputo, lascerà l’Alba Berlino. Fontecchio sostituirà il Polonara come “rappresentante” dell’Italia al Baskonia firmando un triennale, come riportato da Chema de Lucas.

Sull’ex Alba Berlino c’era anche l’interesse del Fenerhabçe, proprio il club che ha firmato anche Polonara. Nell’ultima stagione di Eurolega, Fontecchio è definitivamente sbocciato con 10.6 punti di media. Per liberarlo, il Baskonia pagherà un buyout di 250.000 euro.

