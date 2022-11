Simone Fontecchio torna in campo dopo il Covid, ma per poco

Nell’ultima settimana gli Utah Jazz hanno fatto a meno di Simone Fontecchio, non per scelta tecnica o infortuni, ma perché l’azzurro era finito nei protocolli anti-Covid della NBA. Nella notte però Fontecchio è tornato a disposizione, nella vittoria dei Jazz contro i Los Angeles Lakers, 116-130. Fontecchio ha visto il campo per pochissimo, come purtroppo spesso sta capitando in queste prime gare stagionali. L’ex Alba Berlino ha giocato 1 minuto e 17 secondi, tirando una volta ma senza segnare, 0/1, con 1 rimbalzo e +2 di plus/minus.

Se escludiamo la miglior partita di Fontecchio, quella da 13 punti contro Houston, il giocatore è stato in campo per 8′ totali in 3 partite. In generale, tra sfortuna col Covid e scelte tecniche, Fontecchio ha disputato 4 partite su 10, mentre i Jazz sono stati forse la più grande sorpresa dell’inizio di stagione, con un record di 7-3 finora.