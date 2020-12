Simone Pianigiani lascia la panchina dei Beijing Ducks: sarà consulente

Non è durata molto l’esperienza di Simone Pianigiani sulla panchina dei Beijing Ducks, una delle squadre più importanti della CBA, il campionato cinese. Il tecnico italiano, approdato in Cina a settembre, avrebbe infatti lasciato l’incarico ma non il club: come riportato da Emiliano Carchia di Sportando, Pianigiani rimarrà ai Ducks ma con un ruolo di consulente.

Il nuovo coach della squadra sarà Xie Libin, precedentemente assistente di Pianigiani. I Ducks al momento sono 14° in classifica, fuori dalla zona Playoff, con un record di 7-12.

