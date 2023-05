Simone Pianigiani si prepara a tornare in panchina: accordo col Cedevita

Simone Pianigiani si appresta a tornare su una panchina europea nella prossima stagione: secondo Sportando, sarebbe cosa fatta il suo accordo con il Cedevita Olimpjia Ljubljana. Il tecnico italiano, in passato coach di Siena, Fenerbahçe, Hapoel Gerusalemme e Milano, arriva da un’esperienza in Cina come consulente ai Bejing Ducks.

Pianigiani in Italia ha vinto 6 Scudetti (5 con Siena e 1 con Milano), più numerosi altri trofei tra Italia, Turchia e Israele. Il Cedevita, club che è nato dall’unione di Cedevita Zagabria e Olimpija Ljubljana, ha disputato l’EuroCup in questa stagione arrivando però ultimo nel suo girone con un record di 3-15.