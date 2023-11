Sinner come Michael Jordan in “The Flu Game” nel momento decisivo contro Rune

Ieri sera Jannik Sinner ha vinto la terza gara su tre disputate a Torino contro il danese Holger Rune e a un certo punto a tutti noi ha ricordato Michael Jordan in “The Flu Game”.

Prima dell’ultimo e decisivo game, dopo aver breakato l’avversario, l’altoatesino si è seduto sulla sua panchina e si è coperto il capo con l’asciugamano alla ricerca della giusta concentrazione in un PalaAlpitour ribollente:



Dopo pochi secondi di meditazione si è tolto l’asciugamano, è entrato in campo e ha servito per il match, battendo così Rune 6-2, 5-7, 6-4 e chiudendo da primo nel suo girone dove c’era, tra gli altri, anche Novak Djokovic.

Naturalmente l’associazione tra Sinner e Michael Jordan ci è venuta abbastanza spontanea perché anche His Airness, in uno dei match più iconici della sua carriera, si comportò così: asciugamano in testa (per molti più secondi dell’italiano) e poi in campo ad azzannare l’avversario.

La speranza è che per l’altoatesino il finale di torneo sia lo stesso perché quell’anno gli Chicago Bulls di MJ vinsero il titolo NBA.

Noi ci auguriamo con tutto il cuore che Jannik possa conquistare le Nitto ATP Finals 2023 di Torino, diventando così il primo italiano della storia a raggiungere questo incredibile traguardo, dopo essere diventato il primo italiano ad arrivare in semifinale.

