Sirene NBA per Alessandro Pajola dopo il torneo olimpico

Dopo lo scudetto e un torneo olimpico da incorniciare, l’estate di Alessandro Pajola si rivela sempre più magica. Secondo Superbasket.it, arrivano voci di mercato direttamente dalla NBA, con alcune franchigie interessate al playmaker della Virtus Bologna. Non sono ancora noti i nomi, ma l’interesse si sarebbe già palesato in occasione della Summer League di Las Vegas, dove l’anconetano è stato invitato a giocare.

Pajola avrebbe prima discusso con coach Scariolo e il suo staff per decidere se partire o meno, rinunciando infine per non appesantire una già lunga stagione durata.

Ciò però non toglie il desiderio da parte di alcune proprietà, intenzionate a seguire il 22enne azzurro durante la stagione che lo vedrà lottare per scudetto, coppa ed Eurocup.

Fonte: Superbasket.it

foto: fiba.basketball