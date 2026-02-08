Slam Dunk Contest 2026: ecco i partecipanti, ancora una volta senza star

La NBA ha reso noti i partecipanti all’AT&T Slam Dunk Contest 2026, che si svolgerà sabato 14 febbraio all’Intuit Dome di Los Angeles, durante l’All-Star Saturday Night. Il quadro finale del concorso di schiacciate conferma una tendenza ormai consolidata negli ultimi anni: l’assenza di vere star.

I nomi ufficializzati dalla NBA sono quattro: Carter Bryant (San Antonio Spurs), Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers), Keshad Johnson (Miami Heat) e Jase Richardson (Orlando Magic). Tutti e quattro debutteranno nella competizione e due di loro (Bryant e Richardson) sono rookie con anche spazio ridotto nelle rotazioni delle rispettive squadre. L’edizione doveva presentare inizialmente un altro profilo interessante: Jalen Duren, lungo dei Detroit Pistons convocato anche per l’All-Star Game, un segnale che avrebbe potuto alzare il livello complessivo dell’evento. Tuttavia, Duren ha rinunciato alla partecipazione a causa di un problema al ginocchio e al suo posto è stato chiamato Richardson.

Una delle assenze più significative, già anticipata nei giorni scorsi dai media americani, è quella di Mac McClung, che aveva dominato le ultime tre edizioni con tre vittorie consecutive, ravvivando una gara che comunque non vede la partecipazione di stelle da un bel po’. McClung ha scelto di non difendere il titolo, privando il contest di uno dei suoi pochi punti di richiamo mediatico recenti. Guardando ai profili dei concorrenti, il quadro è quindi piuttosto sobrio: Hayes è il nome più noto a livello NBA ed è sicuramente un grande atleta, anche se non decisamente un big. Bryant e Johnson sono entrambi giovani e con minuti limitati nelle rotazioni delle loro squadre. Richardson, scelto come sostituto, è un prospetto con una storia interessante alle spalle (è figlio di Jason Richardson, che lo Slam Dunk Contest lo ha vinto), ma la sua esperienza sui parquet NBA è ancora poco significativa.

Il formato del contest rimarrà quello tradizionale: una prima fase a quattro che selezionerà due finalisti attraverso i punteggi dei giudici, seguita da un round conclusivo in cui si decreterà il vincitore. Negli ultimi anni l’evento è stato spesso criticato dagli appassionati per la mancanza di big disposti a partecipare e per un livello tecnico complessivo che da anni non torna ai fasti delle edizioni passate, se si esclude l’exploit di McClung.

In sostanza, il Dunk Contest dell’All-Star 2026 si profila come un appuntamento di livello competitivo modesto e con pochi volti familiari, soprattutto per chi ricordava gli anni in cui campioni consolidati e giocatori riconosciuti si sfidavano in quella che veniva percepita come una delle competizioni più entusiasmanti del weekend. L’attenzione dei media e dei tifosi potrebbe quindi spostarsi più sugli altri eventi dell’All-Star Saturday, come il 3-Point Contest.