Slamball tornerà nell’estate 2023 dopo 15 anni

Chi era un ragazzino o anche un adulto nel 2008 ricorderà benissimo Slamball, lo sport misto che veniva trasmesso su Italia 1 con la leggendaria telecronaca di Ciccio Valenti e Dan Peterson. Questo sport, all’epoca davvero nuovo, mischiava il basket, il football americano, l’hockey e la ginnastica. Sostanzialmente lo scopo era fare canestro, ma saltando su dei tappeti elastici che davano largo spazio alla spettacolarità, con alley-oop e schiacciate quasi ad ogni possesso.

Lo sport fu molto popolare per qualche anno, negli Stati Uniti andò in onda nel 2002, 2003, 2007 e 2008, in Italia solo nelle ultime due stagioni entrando però nel cuore e nella mente di molti appassionati, diventando quasi culto. Ebbene, è stato annunciato che Slamball tornerà ufficialmente a partire dall’estate 2023, anche se non si sa se e dove verrà trasmesso qui da noi.

Basta però la notizia per farci tornare indietro nel tempo di 15 anni, ricordando i gesti atletici di giocatori come LaMonica Garrett, Stan Fletcher, Jelani Janisse, Mason Gordon o Dion Mays, per citarne solo qualcuno.

It was just announced… Slamball is officially coming BACK pic.twitter.com/OfVfGXoJMh — Barstool Sports (@barstoolsports) August 3, 2022