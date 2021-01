Sloukas indomabile, l’Olympiacos super il Bayern in un finale thrilling

Olympiacos Pireo – Bayern Monaco 84-82

(19-22; 25-24; 20-15; 20-21)

Dopo un avvio equilibrato nei primi 3′, i padroni di casa trovano in Printezis l’uomo chiave per il primo allungo sul 13-7 ed è sempre l’ala ellenica a siglare il 16-9 per il primo timeout della gara; da qui gli uomini di Trinchieri reagiscono di forza spinti dall’asse Seeley–Reynolds che ribalta il vantaggio e consente al Bayern di chiudere avanti al primo gong (19-22). La compagine greca parte meglio nel secondo periodo, trascinata da Sloukas, ma le triple di Seeley garantiscono ai bavaresi la testa della gara (28-35 a metà frazione); gli uomini di Bartzokas girano forse troppo intorno alle iniziative di Sloukas, che purtroppo da solo non riesce a invertire il trend della gara, ma l’innesto di Ellis cambia il corso della frazione, rendendosi protagonista nell’11-2 (in collaborazione con il play greco) che pareggia i conti prima dell’intervallo lungo (44-46).

Il gioco riprende con un ferrato testa a testa che caratterizza l’arco della frazione: variano i ritmi e le scelte da ambo le parti, con protagonisti che cambiano, dagli esterni con Sloukas e Weiler-Babb ai lunghi con Martin a fronteggiare Reynolds; l’ultima parola passa a Spanoulis, che infila la tripla che dà il vantaggio all’Olympiacos prima del quarto finale (64-61). E’ proprio il veterano ellenico a dare il via alla pioggia di triple che lancia i padroni di casa nel quarto cruciale; Seeley prova a rimettere in corsa il Bayern, ma il 77-70 a 5′ dalla fine premia ancora la truppa di Bartzokas. La compagine teutonica si rifà sotto con un 7-0 di parziale, accendendo il finale di gara; Sloukas tiene ancora avanti l’Olympiacos, nonostante le triple dell’incontenibile Seeley, poi sull’azione finale con 4” da giocare, Zipser spara la tripla disperata della vittoria che non entra, per la vittoria 84-82 per i greci.

OLYMPIACOS: Sloukas 24, Vezenkov 13, Ellis 11

BAYERN MONACO: Seeley 26, Reynolds 20, Baldwin 12

