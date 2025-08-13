Slovenia, ancora polemiche: Zoran Dragic a casa, bufera sul CT Sekulic

La marcia di avvicinamento della Slovenia agli Europei continua a essere contraddistinta dalle polemiche.
La federazione slovena continua a lanciare frecciatine all’Olimpia Milano per la mancata concessione di Vlatko Cancar e Josh Nebo. Adesso un’altra “bomba” esplode in seno al gruppo allenato da coach Sekulic, vale a dire l’esclusione di Zoran Dragic.
L’ex Trieste, in odore di taglio, avrebbe lasciato spontaneamente il ritiro, secondo quanto scritto sui social dalla moglie.
Mio marito ha lasciato spontaneamente questo circo per colpa di un semi-allenatore e di un management incompetente. E’ solo un altro giocatore che è stato tratto in modo sleale da questa gente ma prima o poi la verità verrà fuori.
Žena Zorana Dragića na FB: “Dragić je sam zapustil ta cirkus, ki ga vodi kvazi selektor in nesposobno vodstvo! On je samo še en igralec več, do katerega so se obnašali nekorektno… Resnica bo prišla prej ali slej na plan.” pic.twitter.com/ZjYhWdKAb7
A rincarare la dose Goran Dragic, autentica leggenda del basket sloveno. L’ex Miami ha postato una immagine di Pinocchio associandola a Sekulic.
Tudi Goran Dragić je na IG-ju sporočil svoje mnenje. https://t.co/OfhuKBfekW pic.twitter.com/Q9nf57o2Ca
Tra la famiglia Dragic e la federbasket slovena i rapporti sarebbero tesi già da tempo. Lo conferma anche l’evento per l’addio al basket di Goran, a cui nessun rappresentante federale venne invitato.