Slovenia, ancora polemiche: Zoran Dragic a casa, bufera sul CT Sekulic

La marcia di avvicinamento della Slovenia agli Europei continua a essere contraddistinta dalle polemiche.

La federazione slovena continua a lanciare frecciatine all’Olimpia Milano per la mancata concessione di Vlatko Cancar e Josh Nebo. Adesso un’altra “bomba” esplode in seno al gruppo allenato da coach Sekulic, vale a dire l’esclusione di Zoran Dragic.

L’ex Trieste, in odore di taglio, avrebbe lasciato spontaneamente il ritiro, secondo quanto scritto sui social dalla moglie.

Mio marito ha lasciato spontaneamente questo circo per colpa di un semi-allenatore e di un management incompetente. E’ solo un altro giocatore che è stato tratto in modo sleale da questa gente ma prima o poi la verità verrà fuori.