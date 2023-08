Slovenia, arrivano pessime notizie da Vlatko Cancar

Nell’amichevole di ieri sera contro la Grecia, la Slovenia aveva perso a partita in corso Luka Doncic e Vlatko Cancar. Se per la star di Dallas si era trattata solo di una botta, più preoccupazione destavano le condizioni di Cancar, ricaduto male dopo un terzo tempo. L’ala dei Denver Nuggets, forse il talento più importante del roster sloveno dopo Doncic, aveva abbandonato l’arena zoppicante ma dallo staff filtrava ottimismo.

Invece gli esami svolti questa mattina hanno evidenziato la lesione del legamento crociato sinistro: Cancar starà fuori diversi mesi e ovviamente non disputerà il Mondiale con la Slovenia. Cancar, 26 anni, ha disputato 60 partite con i Denver segnando 5.0 punti di media nell’ultima stagione, vincendo il titolo NBA.

#Nuggets forward Vlatko Cancar suffered a torn ACL in his left knee playing for Slovenia yesterday, source told @denverpost. There’s no timetable for surgery as of yet.

— Mike Singer (@msinger) August 5, 2023