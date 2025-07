Slovenia, assenti Josh Nebo e Vlatko Čančar: cos’è successo

La Slovenia ha dato il via alla preparazione per EuroBasket 2025, ma tra i preconvocati figurano due assenti eccellenti: Josh Nebo e Vlatko Čančar, entrambi giocatori dell’Olimpia EA7 Milano, non si sono presentati al raduno iniziale della squadra.

La posizione del coach Sekulic: “Preoccupazioni finché non arrivano”

A confermare l’assenza è stato Aleksander Sekulic, commissario tecnico della Slovenia, che ha commentato così:

“Vogliamo avere la migliore formazione possibile e una squadra che lavori al meglio insieme e rappresenti la Slovenia nella migliore luce possibile. Le preoccupazioni ci saranno finché non saranno tutti qui”.

Secondo quanto riportato dallo stesso CT, sia Čančar che Nebo sarebbero pronti fisicamente, nonostante abbiano vissuto stagioni complesse a livello individuale tra infortuni e cali di rendimento. Tuttavia, sarà necessario attendere la loro presenza effettiva in raduno per valutare la reale disponibilità.

Quando arriveranno Čančar e Nebo?

La Slovenia prevede di avere il roster al completo entro il terzo ciclo di preparazione, ovvero intorno al 4 agosto. In quella fase la squadra si trasferirà a Lubiana, dove continueranno gli allenamenti in vista dell’Europeo. Atteso per allora anche il leader tecnico Luka Dončić, reduce dalla lunga stagione NBA.

La doppia assenza in nazionale dei due giocatori milanesi rappresenta un punto d’interesse anche per l’Olimpia. Dopo una stagione 2024/25 sotto le aspettative, la società ha cambiato strategia puntando su giocatori d’esperienza come Čančar, il cui inserimento nel sistema di coach Messina sarà determinante per il futuro del club. Anche Josh Nebo, centro atletico e difensivo, è chiamato a riscattarsi dopo un’annata difficile.

Leggi anche: Nenad Dimitrijevic, quant’è costata la rescissione all’EA7 Milano?