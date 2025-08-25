Slovenia-Milano, prosegue la polemica: “Forse riconsidereremo la cittadinanza di Josh Nebo”

EuroBasket è alle porte, ma la polemica a distanza tra la Slovenia e l’Olimpia Milano non accenna a placarsi. Più volte nel corso delle ultime settimane il CT della Nazionale balcanica e altri membri della delegazione hanno criticato la decisione di Milano di non concedere Josh Nebo e Vlatko Cancar per la rassegna europea. Lo stesso Luka Doncic si era esposto pubblicamente durante la preparazione, dichiarando di non capire la differenza tra sé stesso e i due colleghi. Nelle scorse ore ha parlato invece suo padre, Sasha Doncic, il Direttore Sportivo della Nazionale slovena.

Doncic Sr ha di nuovo attaccato Milano, ma non solo: ha anche velatamente suggerito che Nebo potrebbe vedersi revocata la cittadinanza slovena. “Josh Nebo non mi ha mai detto, nonostante abbiamo parlato varie volte, che non avrebbe giocato, anche dopo l’ultimo infortunio. Il club ha ricevuto la comunicazione relativa alla convocazione il 3 luglio, due settimane dopo ci hanno informati che non ce lo avrebbero lasciato. Rispetto la posizione di coach Ettore Messina sulla salute dei giocatori, ma anche noi abbiamo report ed esperti che ci possono dare i loro pareri medici. Sappiamo quello che facciamo. La situazione è stata insolita. Come dovremmo procedere? Al momento siamo concentrati sull’Europeo. Dopo il torneo ci penseremo, parleremo anche con il governo sloveno. Nebo ha ricevuto la cittadinanza per giocare a basket, se non vuole farlo non vedo perché dovremmo continuare questa collaborazione…” ha dichiarato Sasha Doncic a SportKlub.

Anche su Cancar, Doncic Sr ha puntato il dito contro Milano: “Vlatko non ha mai avuto problemi a giocare con la Nazionale. La sua decisione è diventata un problema solo dopo aver firmato con Milano, che è davvero incomprensibile. Ma le cose stanno così”.