De’ Longhi Treviso – Dinamo Banco di Sardegna Sassari

Il primo quarto è abbastanza equilibrato e nessuna delle due squadre riesce seriamente a prendere la testa. Al primo intervallo obbligatorio al PalaVerde siamo sul +3 per i sardi.

Nel secondo periodo è tutta un’altra storia per i padroni di casa. 32 a 16 di parziale e un dominio totale da tutti i punti di vista. A fare la differenza è la percentuale nel tiro da tre punti e le prestazioni di Matteo Imbrò e Michał Sokołowski, giocatore sempre più chiave per la formazione veneta. All’intervallo lungo Treviso è sopra di 13 lunghezze, 51 a 38.

Al ritorno dagli spogliatoi il canovaccio è sempre lo stesso, anche se la De’ Longhi non dà l’idea di avere completamente in mano il match. Infatti la Dinamo, pur non giocando benissimo, resta sempre a tre possessi di distanza. Tant’è vero che al 30′ siamo sul 74 a 64 per i padroni di casa allenati da coach Max Menetti.

Negli ultimi 10 minuti rivediamo la Sassari dei primi 10, complice anche un ottimo Kaspar Treier, fino ad arrivare al nuovo vantaggio dei Banco, 78 a 79, grazie al canestro in penetrazione di Stefano Gentile, altro giocatore determinante. Da questo momento in poi la partita è estremamente in equilibrio e viene decisa solo dalle giocate finali dei giocatori trevigiani. In particolar modo ha fatto la differenza il canestro di Trent Lockett a meno di un minuto dalla fine. Alla fine Treviso ha battuto Sassari 89 a 85.

Treviso: Mekowulu 21+12r, Imbrò 18, Lockett 5, Akele 2, Sokołowski 23, Chillo 2, Piccin NE, Russell 7, Bartoli NE, Logan 7, Vildera 4. All. Max Menetti.

Sassari: Bendzius 14, Gentile 8, Spissu 10, Happ 8, Kruslin 13, Bilan 17, Treier 6, Katic 3, Re 0, Chiessa 0, Gandini NE, Burnell 6. All. Gianmarco Pozzecco.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.