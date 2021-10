Sokolowski mette la zampata vincente, Treviso espugna Trento in un finale thrilling

AQUILA BASKET TRENTO – UNIVERSO BASKET TREVISO 75-79

(21-26; 16-10; 18-18; 20-25)

Una partita elettrizzante quella che ha contraddistinto Trento e Treviso, con la formazione veneta uscita vincitrice dalla sfida in terra dolomitica: dopo un botta e risposta nel primo tempo e un secondo tempo quasi del tutto alla pari, è Sokolowski a 40” dalla fine a firmare il colpo decisivo cha lancia la volata trevigiana, con Trento che ha il merito di provarci fino alla fine.

Dopo un 7-0 con cui Treviso apre le danze, Trento trova subito le contromisure e riaggancia gli avversari: la partita è vivace, ma sono sempre gli ospiti a dimostrare più incisività nel sfruttare i vantaggi concessi (10-16 dopo 5′). Le penetrazioni di Disma accelerano il ritmo trevigiano, ma le zampate dei singoli consentono ai bianconeri di non perdere gli avversari: al primo gong il punteggio recita 21-26. Nel secondo periodo cambia il ritmo della partita: Trento chiude le maglie in difesa e gioca con pazienza per ribaltare il conto, mentre si spezza il ritmo fluido degli uomini di Menetti che arrancano sulle giocate dei singoli, nonostante le basse percentuali da ambo le parti. I tanti errori nella seconda frazione rallentano il punteggio, ma è Trento a trarne beneficio con il 37-36 di vantaggio all’intervallo.

Il gioco riprende con le squadre rivitalizzate dalla pausa lunga: entrambe si affidano ai loro centri Williams e Sims con Flaccadori e Bortolani a supporto sul perimetro, con Trento che conserva il vantaggio, poi l’alley oop per Caroline fa impazzire il PalaTrento sul 55-49 dopo 7′ nel terzo periodo. Il timeout di Menetti raddrizza il trend della compagine veneta sul 55-54 che apre l’ultimo atto della partita. Nel quarto periodo si alza la concetrazione e la tensione da ambo i lati, con nessuna delle due compagini disposta a perdere terreno sull’altra: Russell e Sokolowski spingono il vantaggio per Treviso, ma le bombe di Forray tengono Trento in piena partita sul punteggio di 69 pari a 2′ dalla fine. In un finale concitato, Sokolowski pesca la tripla pesantissima per il 71-76 con meno di 40” sul cronometro: i bianconeri provano a gettare le ultime energie ma non basta, finisce 75-79.

TRENTO: Bradford 3, Williams 13, Reynolds 7, Conti ne, Morina ne, Forray 15, Flaccadori 14, Saunders 9, Mezzanotte 3, Dell’Anna ne, Ladurner 2, Caroline 9

TREVISO: Russell 11, Vettori ne, Pellizzari ne, Bortolani 10, Imbrò ne, Casarin, Chillo, Sims 12, Sokolowski 13, Disma 12, Jones 7, Akele 14

IMMAGINE IN EVIDENZA: championsleague.basketball