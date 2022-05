Solo un posto ancora disponibile per i Playoff di LBA: lo scenario

I risultati di questa sera non hanno solo determinato la retrocessione aritmetica della Fortitudo Bologna. Con una giornata ancora da disputare, Tortona, Sassari e Reggio Emilia si sono aggiunte alle squadre già qualificate alla postseason. Resta quindi una sola posizione vacante, l’ottava, contese da due formazioni: Pesaro e Trieste. Reggio Emilia è a quota 28, ma avendo gli scontri a diretti a favore con i marchigiani è certa dei Playoff anche in caso di arrivo a pari punti a quota 28.

Nell’ultima giornata di stagione regolare, Pesaro affronterà in trasferta Napoli, che si è assicurata la salvezza. Trieste se la vedrà invece in casa contro Treviso. Chi delle due si qualificherà alla postseason, affronterà la Virtus Bologna al primo turno di Playoff: le V Nere chiuderanno prime in classifica per la prima volta dal 2001.

Qualora entrambe arrivassero a quota 26 o 28 punti, sarebbe la VL Pesaro a strappare il pass per i Playoff. La squadra marchigiana ha infatti vinto di 13 punti l’andata contro Trieste e perso di 11 il ritorno.