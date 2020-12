Solo una multa per James Harden, ma non si sa ancora quando potrà tornare a disposizione

Anche se la partita di stanotte tra Houston Rockets e Oklahoma City Thunder si fosse giocata, James Harden non sarebbe stato in campo. La stella dei Rockets è stata considerata colpevole di aver infranto il protocollo anti-Covid partecipando alla festa di una sua amica in un club di Houston nei giorni scorsi, locale che lui ha voluto precisare con molta enfasi non essere uno strip club, ammettendo di fatto la sua colpevolezza.

La NBA ha multato Harden di 50.000 dollari, ma non l’ha sospeso. Il giocatore potrebbe comunque saltare i prossimi impegni dei Rockets visto che si è esposto ad un possibile contagio e la Lega in queste prime settimane sembra molto ferrea sulla questione. Harden ha già avuto il Covid-19 la scorsa estate, prima del finale di stagione nella “bolla” di Orlando.

No suspension for Harden

I'm told the timeline for him to rejoin the Rockets, in terms of how many more negative coronavirus tests he may have to register, is still TBD@ramonashelburne reported earlier today that Harden registered negative tests Monday, Tuesday and Wednesday

— Marc Stein (@TheSteinLine) December 24, 2020