“Sono rimasto scioccato”: Adam Silver così sul video della pistola di Morant

Il commisioner NBA, Adam Silver, non ha potuto fare a meno di essere sorpreso dall’ultimo scandalo sulle armi che ha coinvolto la star dei Memphis Grizzlies, Ja Morant.

Adam Silver non ha approfondito l’ultimo incidente mentre la lega conduce le sue indagini, ma ha aperto le sue conversazioni con Morant quando è stato sospeso per la prima volta a causa di un incidente simile. Il commisioner NBA ha evidenziato come il giovane dei Grizzlies sembrasse prendere sul serio la questione, motivo per cui lo ha “scioccato” vedere la superstar ripetere i suoi errori.

“Abbiamo parlato direttamente delle conseguenze prima di arrivare alle azioni successive. Abbiamo parlato direttamente della cattiva condotta in quel momento e francamente la maggior parte della nostra conversazione riguardava quanto fosse incredibilmente grave il primo incidente di utilizzare a un’arma da fuoco sui social media e, di nuovo, le conseguenze che ne sono derivate. Una sospensione di 8 partite è stata piuttosto seria e per me sembrava tutto incredibilmente serio in quel momento. Abbiamo parlato per un po’ di tempo non solo delle conseguenze che avrebbe potuto avere sulla sua carriera, ma anche dei problemi di sicurezza che ne derivano”, ha detto Silver.

“Avevo la sensazione che stesse prendendo sul serio quello che gli stavo dicendo. Onestamente, sono rimasto scioccato quando ho visto il video questo fine settimana. Stiamo indagando e vedremo esattamente cosa è successo, ma supponiamo il peggio”.

Adam Silver on Ja Morant situation: "I was shocked when I saw the video this weekend. We are in the process of investigating it… We will figure out exactly what happened." — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) May 16, 2023

Leggi anche: Finalmente Ja Morant rompe il silenzio dopo il secondo scandalo legato alle armi