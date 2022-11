Sorpresa al Mondiale di calcio: in campo anche il “sosia” di LeBron James

Forse non sono stati in molti coloro che in Italia hanno seguito la gara tra Svizzera e Camerun ieri mattina alle 11, valevole per la prima partita delle due squadre nella fase a girone dei Mondiali in Qatar. Qualcuno però si è accorto di una incredibile somiglianza tra un giocatore camerunese e LeBron James. Si tratta di Bryan Mbuemo, centrocampista offensivo del Brentford che ha segnato già 3 gol in questa Premier League.

so this why LeBron been out the last 5 games pic.twitter.com/WZaVWMgqOz — LakeShowYo (@LakeShowYo) November 24, 2022

Il meme è diventato talmente virale da arrivare addirittura a LeBron stesso, il quale ha commentato nelle storie di Instagram: “Voglio dire, ho del lavoro da fare anche in altri posti!”. James ha saltato le ultime 5 partite dei Lakers per un acciacco fisico.