Deandre Ayton è ufficialmente un free agent. L’ex prima scelta assoluta al Draft NBA 2018 ha raggiunto un accordo di buyout con i Portland Trail Blazers, rinunciando a parte dell’ultimo anno di contratto da 35.6 milioni di dollari per tornare libero sul mercato a poche ore dall’apertura ufficiale della NBA Free Agency 2025.

Buyout Deandre Ayton: i motivi della separazione

Dopo una stagione complicata e solo 40 partite disputate (con una media comunque solida di 14.4 punti e 10.2 rimbalzi), Ayton ha deciso di chiudere in anticipo la sua avventura a Portland. Una scelta maturata anche alla luce del congestionamento nel reparto lunghi dei Blazers, che con la sorprendente chiamata di Yang Hansen alla 16^ posizione del Draft 2025 e la presenza in squadra di Donovan Clingan e Robert Williams III, avevano di fatto aperto a un possibile addio dell’ex Suns.

Ayton free agent: chi può firmarlo?

Con questo buyout, Ayton è ora libero di firmare con qualsiasi squadra, inclusi i team sopra il “second apron” (la seconda soglia salariale imposta dalla nuova CBA). Diverse franchigie stanno monitorando la situazione, tra cui spiccano i Los Angeles Lakers, che cercano rinforzi sotto canestro. Ma non sono da escludere nemmeno i Miami Heat, i New Orleans Pelicans e le squadre in cerca di un lungo atletico e d’esperienza a costo ridotto.

Il declino di Ayton dopo Phoenix

Ayton era stato una colonna dei Phoenix Suns finalisti NBA nel 2021, ma il suo rendimento è calato negli anni successivi, fino allo scambio che lo ha portato a Portland nel settembre 2023 nell’ambito dell’operazione Damian Lillard. A soli 26 anni, però, Ayton ha ancora tempo e margini per rilanciarsi, magari in una squadra con ambizioni da titolo.