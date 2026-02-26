taj gibson

Sorpresa in NBA: Taj Gibson torna in campo a quasi 41 anni

Francesco Manzi

La longevità di LeBron James è cosa nota a tutti, il King nella sua 23° stagione è calato ma ha comunque numeri mai visti per un giocatore di 41 anni. Da oggi avrà un coetaneo: Taj Gibson, che compirà 41 anni a giugno, ha infatti trovato un accordo fino al termine della stagione con i Memphis Grizzlies. Il veterano, una figura importantissima in tutti gli spogliatoi di cui ha fatto parte, colmerà il vuoto nel roster di Memphis lasciato da Kyle Anderson, che a sua volta ha ottenuto il buyout e firmerà con i Minnesota Timberwolves.

Gibson non è mai sceso in campo in questa stagione e nella scorsa aveva giocato solo 37 partite con gli Charlotte Hornets, raggiungendo nell’aprile 2025 il traguardo delle 1.000 partite in NBA in carriera. Ovviamente le sue esperienze più significative sono state con i Chicago Bulls e con i New York Knicks, al fianco di Derrick Rose e agli ordini di Tom Thibodeau. Nella sua lunga carriera, Gibson ha mantenuto 8.4 punti e 5.7 rimbalzi di media. Il mese scorso, in occasione del ritiro della maglia di Rose da parte dei Bulls, il veterano aveva partecipato alla cerimonia facendo anche un bellissimo discorso per l’amico ed ex compagno.

Francesco Manzi
