Sorprese a Scafati: dopo Logan, anche Strelnieks ai saluti?

La Givova Scafati, stando alle ultime indiscrezioni raccolte, sembrerebbe in procinto di separarsi dal playmaker lettone Janis Strelnieks.

A distanza di pochi giorni dall’addio di David Logan, Boniciolli potrebbe perdere un altro pilastro del roster.

La notizia non è ufficiale, ma se il club di Longobardi dovesse confermarla si aprirebbe una riflessione sulla strategia del club salernitano per il prosieguo della stagione.

Strelnieks è stato diverse partite fuori dai 12 convocati per problemi fisici, ma quando è sceso sul parquet ha sempre contribuito in maniera più che significativa ai successi conseguiti, grazie ai quali Scafati è attualmente ottava in classifica con ambizioni di playoff.

L’eventuale partenza di Strelnieks può essere letta in una duplice chiave: o si sta preparando un colpo da 90 in vista dei playoff per alzare ulteriormente il livello del roster, o si intende tirare i remi in barca, forti di una salvezza ipotecata dopo l’ultimo successo casalingo contro Pesaro, e risparmiare una fetta di budget da investire nella programmazione per la prossima stagione.

Si attendono conferme.

Leggi anche: Keith Langford su Gentile: “Ale è stato Doncic prima di Doncic”