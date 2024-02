Sorridono gli Warriors, Chris Paul sta per rientrare dopo quasi 2 mesi

L’ultima partita di Chris Paul risale al 5 gennaio, quando il playmaker dei Golden State Warriors si era fratturato la mano. Inizialmente si temeva che CP3 potesse aver concluso anzitempo la stagione, ma per fortuna dei californiani i tempi di recupero sono stati più ristretti.

Come riportato da Shams Charania, gli Warriors hanno definito Paul come disponibile per la partita contro Washington di domani. Nelle 32 partite con Golden State, CP3 ha mantenuto 8.9 punti e 7.2 assist di media partendo quasi sempre dalla panchina.

In questi mesi di assenza, le gerarchie degli Warriors sono cambiate molto. Klay Thompson è stato estromesso dal quintetto titolare, Brandin Podziemski ha sempre più spazio e bisognerà vedere come Steve Kerr riuscirà a re-inserire Chris Paul. Golden State è decima nella Western Conference con un record di 29-27: il sesto posto, che significherebbe postseason senza passare dal Play-in, dista 4 partite. Non poche per quello che hanno mostrato gli Warriors finora.