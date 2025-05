Sorteggi per le Qualificazioni alla World Cup 2027: il girone dell’Italbasket

Si sono tenuti Doha nel pomeriggio italiano i sorteggi dei gironi di Qualificazioni per la FIBA World Cup 2027, competizione alla quale spera di partecipare anche l’Italbasket. Gli Azzurri sono stati sorteggiati nel Gruppo D insieme a Gran Bretagna, Lituania e Islanda. Un girone non semplicissimo ma sicuramente alla portata, visto che si qualificheranno le prime 3: sarà importante il come si passerà il turno, visto che poi i punti accumulati conteranno nella fase successiva.

Nella seconda fase, eventualmente gli Azzurri incroceranno il Gruppo C, quello di Serbia, Turchia, Bosnia ed Erzegovina e una tra Slovacchia, Svizzera e Ucraina. Le prime 3 di questo secondo girone a 6 squadre si qualificheranno per il Mondiale che nel 2027 si disputerà in Qatar.

La prima partita dell’Italbasket nel suo cammino verso, si spera, la World Cup è fissata per il prossimo 27 novembre in casa contro l’Islanda, poi il 30 novembre la trasferta in Lituania. Questo il calendario completo della prima fase:

27 novembre 2025

Italia-Islanda

30 novembre 2025

Lituania-Italia

27 febbraio 2026

Gran Bretagna-Italia

2 marzo 2026

Italia-Gran Bretagna

2 luglio 2026

Islanda-Italia

5 luglio 2026

Italia-Lituania